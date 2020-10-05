رسميا – الإعارة الثالثة.. نابولي يضم باكايوكو من تشيلسي

أعلن نادي نابولي ضمه للاعب خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو رسميا اليوم الإثنين لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولم يشر نادي نابولي أو تشيلسي في بيان أي منهما لوجود حق إمكانية تحويل الإعارة لشراء نهائي.

وجاء انضمام اللاعب صاحب الـ26 عاما لنابولي بناء على طلب المدير الفني للفريق جينارو جاتوزو الذي سبق وتولى تدريبه في ميلان قبلعامين.

وخلال الموسم الماضي انضم باكايوكو لفريقه السابق موناكو معارا قبل أن يعود لتشيلسي لتصبح هذه ثالث إعارة له.

وبذلك يتبقى للاعب الفرنسي عاما وحيدا في تعاقده مع تشيلسي الذي انضم له في عام 2017.