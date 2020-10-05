رسميا – يوفنتوس يعلن ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا

أعلن يوفنتوس ضمه للاعب خط الوسط الإيطالي فيديريكو كييزا قادما من فيورنتينا على سبيل الإعارة لعامين.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن الإعارة في الموسم الأول ستكلفه ثلاثة ملايين يورو، على أن يرتفع ذلك الرقم لسبعة ملايين يورو في الموسم المقبل.

وأشار البيان إلى أن العقد يوجد به إمكانية ضم اللاعب نهائيا بعد دفع 40 مليون يورو على ثلاث سنوات مالية.

هذا بالإضافة لوجود 10 ملايين يورو كمتغيرات.

صاحب الـ22 عاما من ناشئي الفيولا وخاض مع الفريق الأول 153 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع 25 آخرين.