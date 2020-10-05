المصري يُسقط الجونة ويزيد معاناته في صراع الهبوط

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 19:31

كتب : FilGoal

فريق المصري قبل مواجهة بيراميدز

تغلب المصري على منافسه الجونة بهدفين دون رد اليوم الإثنين ليقترب بشكل كبير من ضمان البقاء فيما يزيد من معاناة منافسه.

واستضاف الجونة منافسه المصري في ملعب برج العرب في إطار الجولة 32 من الدوري المصري.

افتتح أهداف المباراة حسن علي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 47.

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وأضاف عمر كمال عبد الواحد الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم محمود معروف ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 88 لكن ألغاها بعد مشاهدة اللقطة واحتسب خطأ على أحمد ياسر ريان لدفعه للاعب المصري.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز العاشر وله مباراتين مؤجلتين.

فيما تجمد رصيد الجونة عند 34 نقطة من 32 مباراة ويبتعد عن ملاحقه حارس الحدود بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

المصري الجونة في الدوري
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