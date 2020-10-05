انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) سموحة.. حامل اللقب يتأهل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في دور الـ16 لكأس مصر في والتي تقام بملعب الإسماعيلية.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف

ق 114: جووول زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني

نزول إسلام جابر بدلا من كاسونجو

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 103: 3 تبديلات مرة واحدة لسموحة بنزول محمد كوفي ومحمد طلعت والسيد فريد بدلا من أحمد حمص ومحمد عبد المنعم وشريف رضا.

ق 96: العارضة تحرم مصطفى محمد من هدف

نهاية المباراة بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 81: جووول إمام عاشور يسجل التعادل

ق 71: ضربة جزاء للزمالك بعدما لمست الكرة يد أحمد جمال مدافع سموحة

ق 67: رأسية خطيرة من مصطفى محمد يبعدها الهاني سليمان

ق 66: خروج صلاح محسن ونزول شريف رضا

ق 59: نزول مصطفى محمد وإمام عاشور بدلا من مصطفى فتحي ومحمد حسن

ق 54: جووول صلاح محسن يسجل الأول لسموحة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق 45: فرصة هدف محقق للزمالك لكن العارضة تحرم أوباما من هدف برأسية.

ق 42: جووول لمحمود علاء؟ لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على مدافع الزمالك.

ق 22: فرصة هدف محقق للزمالك لكن رأسية زيزو تمر أعلى مرمى سموحة

ق 15: إنذار لمحمد الترهوني

ق 10: حسام حسن يتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك وقبل أن يسدد أمام المرمى يتدخل الونش ويبعد الكرة

انطلاق المباراة