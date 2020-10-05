انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) سموحة.. حامل اللقب يتأهل
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في دور الـ16 لكأس مصر في والتي تقام بملعب الإسماعيلية.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف
ق 114: جووول زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني
نزول إسلام جابر بدلا من كاسونجو
بداية الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الإضافي الأول
ق 103: 3 تبديلات مرة واحدة لسموحة بنزول محمد كوفي ومحمد طلعت والسيد فريد بدلا من أحمد حمص ومحمد عبد المنعم وشريف رضا.
ق 96: العارضة تحرم مصطفى محمد من هدف
نهاية المباراة بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي
ق 81: جووول إمام عاشور يسجل التعادل
ق 71: ضربة جزاء للزمالك بعدما لمست الكرة يد أحمد جمال مدافع سموحة
ق 67: رأسية خطيرة من مصطفى محمد يبعدها الهاني سليمان
ق 66: خروج صلاح محسن ونزول شريف رضا
ق 59: نزول مصطفى محمد وإمام عاشور بدلا من مصطفى فتحي ومحمد حسن
ق 54: جووول صلاح محسن يسجل الأول لسموحة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق 45: فرصة هدف محقق للزمالك لكن العارضة تحرم أوباما من هدف برأسية.
ق 42: جووول لمحمود علاء؟ لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على مدافع الزمالك.
ق 22: فرصة هدف محقق للزمالك لكن رأسية زيزو تمر أعلى مرمى سموحة
ق 15: إنذار لمحمد الترهوني
ق 10: حسام حسن يتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك وقبل أن يسدد أمام المرمى يتدخل الونش ويبعد الكرة
انطلاق المباراة