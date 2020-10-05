انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) سموحة.. حامل اللقب يتأهل

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد سموحة في دور الـ16 لكأس مصر في والتي تقام بملعب الإسماعيلية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك - مصطفى فتحي وكاسونجو يقودان الهجوم ضد سموحة.. ومحمد حسن يعوض ساسي تشكيل سموحة - ثلاثي هجومي أمام الزمالك في كأس مصر سيسيه: ليس لدي وكلاء.. ومصيري بيد الزمالك

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف

ق 114: جووول زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني

نزول إسلام جابر بدلا من كاسونجو

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 103: 3 تبديلات مرة واحدة لسموحة بنزول محمد كوفي ومحمد طلعت والسيد فريد بدلا من أحمد حمص ومحمد عبد المنعم وشريف رضا.

ق 96: العارضة تحرم مصطفى محمد من هدف

نهاية المباراة بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 81: جووول إمام عاشور يسجل التعادل

ق 71: ضربة جزاء للزمالك بعدما لمست الكرة يد أحمد جمال مدافع سموحة

ق 67: رأسية خطيرة من مصطفى محمد يبعدها الهاني سليمان

ق 66: خروج صلاح محسن ونزول شريف رضا

ق 59: نزول مصطفى محمد وإمام عاشور بدلا من مصطفى فتحي ومحمد حسن

ق 54: جووول صلاح محسن يسجل الأول لسموحة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق 45: فرصة هدف محقق للزمالك لكن العارضة تحرم أوباما من هدف برأسية.

ق 42: جووول لمحمود علاء؟ لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على مدافع الزمالك.

ق 22: فرصة هدف محقق للزمالك لكن رأسية زيزو تمر أعلى مرمى سموحة

ق 15: إنذار لمحمد الترهوني

ق 10: حسام حسن يتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك وقبل أن يسدد أمام المرمى يتدخل الونش ويبعد الكرة

انطلاق المباراة

الزمالك سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – يونايتد يضم جناح أتالانتا الشاب دقيقة | ميركاتو
في الوقت الإضافي.. قذيفة زيزو تقود الزمالك للتأهل بكأس مصر بعد مباراة ماراثونية ضد سموحة 6 دقيقة | الدوري المصري
بعد إثارة "الوثيقة المنقوصة".. رسميا - روما يعلن ضم سمولينج 23 دقيقة | أوروبا
رسميا – الإعارة الثالثة.. نابولي يضم باكايوكو من تشيلسي ساعة | ميركاتو
لاعبا نادي مصر ينضمان لمنتخبي بلديهما 2 ساعة | إفريقيا
مصدر من روبين كازان لـ في الجول: الجونة طلب 5 ملايين دولار لبيع أحمد حمدي 2 ساعة | أوروبا
رسميا – يوفنتوس يعلن ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا 3 ساعة | ميركاتو
المصري يُسقط الجونة ويزيد معاناته في صراع الهبوط 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك