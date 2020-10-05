لا مزيد من "مبلغ +الجيندوزي".. رسميا - ماتيو من أرسنال لـ هيرتا برلين

اسم تواجد في كل مفاوضات أرسنال مع كل الأندية. سندفع مبلغ مالي + جيندوزي، للحصول على صفقتنا الجديدة، وفشلت كل محاولات المدفعجية قبل أن تنجح أخيرا ولكن بطريقة مختلفة. ماتيو جيندوزي يرحل إلى الدوري الألماني.

وأعلن نادي هيرتا برلين الألماني بشكل رسمي تعاقده مع الفرنسي ماتيو جيندوزي قادما من أرسنال.

ووقع جيندوزي على عقود انضمامه لـ هيرتا برلين على سبيل الإعارة لمدة موسم، دون وجود بند أحقية شراء، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات في ألمانيا وفي إنجلترا.

وكان اللاعب قد رفض عرض هيرتا برلين في البداية، قبل أن يدرك تدني حظوظه في خوض دقائق كافية بقميص أرسنال.

The one you’ve all been waiting for ⏳ Welcome to the club, @MatteoGuendouzi! 🤩 The French midfielder signs for Hertha on a season-long loan from @Arsenal 🦕#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/9NlcuR7aeV — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) October 5, 2020

جيندوزي (21 عاما) انتقل إلى أرسنال قادما من لوريان في صيف 2018 مقابل 8 ملايين يورو.

في موسمه الأول تحت قيادة أوناي إيمري خاض جيندوزي 48 مباراة مع أرسنال، وكان عنصرا مؤثرا للفريق.

لكنه دخل في خلافات مع النادي بسبب تصرفاته داخل وخارج الملعب في الموسم الثاني وتضاءل دوره خصوصا تحت قيادة المدرب الجديد ميكيل أرتيتا.

وكانت آخر مباراة لـ جيندوزي مع أرسنال في مواجهة برايتون يوم 20 يونيو 2020 بالدوري الإنجليزي، وبعدها تم استبعاده من كافة المباريات.

في تلك المباراة دخل جيندوزي في مناوشات واشتباك بالأيدي مع نيال موباي وصلت لاستفزاز الأخير بسبب قلة الراتب الذي يحصل عليه، وفي النهاية ومنذ تلك اللحظة ابتعد ماتيو عن حسابات أرتيتا بالكامل.