تشكيل سموحة - ثلاثي هجومي أمام الزمالك في كأس مصر

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 19:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد حسن مكي - الزمالك - سموحة

دفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بثلاثي هجومي لفريقه في مواجهة الزمالك.

ويلعب سموحة ضد الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر في المباراة التي تقام بملعب الإسماعيلية.

ويهاجم سموحة بكل من صلاح محسن وحسام حسن وديريك نسيبامبي.

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وجاء تشكيل سموحة كاملا كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: أحمد جمال – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – محمود عبد الحليم.

الوسط: أحمد حمص – محمد الترهوني – ناصر ماهر.

الهجوم: ديريك نسيبامبي – صلاح محسن – حسام حسن.

ويجلس على مقاعد بدلاء سموحة كل من: عمر صلاح - محمد طلعت – محمد كوفي – شريف رضا – كريم يحيى – محمد نادي – السيد فريد.

سموحة كأس مصر الزمالك
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