صفقة مثيرة تزيد مجموعة الموت إثارة.. رسميا - جاستن كلويفرت إلى لايبزيج

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

جاستن كلويفرت - لايببزيج

أعلن نادي لايبزيج الألماني تعاقده بشكل رسمي مع الجناح جاستن كلويفرت قادما من روما الإيطالي.

كلويفرت وقع على عقود انتقاله لـ لايبزيج على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الجناح الأيسر صاحب الـ 21 عاما سيرتدي القميص رقم 21 مع لايبزيج ويستعد للظهور مع الفريق في مجموعة الموت.

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لايبزيج تواجد في مجموعة الموت الثامنة في دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وباشاك شهير التركي.

وسيواجه لايبزيج نظيره باشاك شهير في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

وفي الدوري الألماني، جمع لايبزيج 7 نقاط من أول 3 مباريات ليتواجد في صدارة الدوري.

جاستن خريج أكاديمية أياكس الهولندي انضم لـ روما في 2018.

وظهر جاستن في 68 مباراة بقميص روما ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

جاستن كلويفرت روما لايبزيج
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