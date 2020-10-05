رئيس الاتفاق لـ في الجول: لم نحسم موقف أزارو بشكل نهائي.. وحقيقة المفاوضات مع ساسي
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 13:46
كتب : بسام أبو بكر
كشف خالد الدبل رئيس الاتفاق السعودي عن عدم حسم أمر وليد أزارو مهاجم الأهلي بشكل نهائي حتى الآن.
وليد أزارو
النادي : الأهلي
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
وكانت تقارير سعودية قد أفادت برغبة الاتفاق في ضم أزارو بشكل نهائي من الأهلي وأن المفاوضات جارية بين الطرفين.
وقال الدبل لـ FilGoal.com: "لم يتم حسم أمر أزارو بشكل نهائي حتى الآن بعد انتهاء إعارته".
وانتهت إعارة أزارو مع الاتفاق بعدما انتقل إليهم في يناير الماضي حتى نهاية شهر يونيو.
وأضاف رئيس الاتفاق "ندرس الأمر جيدا وإن تم الانتهاء من الصفقة سنعلن عن ذلك على الفور".
وبسؤاله إلى أي مدى وصلت المفاوضات أجاب "نفكر وإن حدث اتفاق سيتم الإعلان".
وبالحديث عن صحة المفاوضات مع فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك قال: "غير صحيح بالمرة".
وأتم تصريحاته "لم نفاوض فرجاني ساسي وتلك التقارير غير صحيحة".
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