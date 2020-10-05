بعد اقتراب الطلائع والإسماعيلي من النجاة التامة.. كيف يبدو صراع البقاء؟

بنهاية مباريات الجولة 31، صار بقاء طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري أمرا أقرب للحقيقة، فيما تأكد هبوط نادي مصر للدرجة الثانية مع طنطا، ليصبح الهروب من المركز الـ 16 هو هدف كل المتنافسين.

الطلائع والإسماعيلي كلاهما يملك 35 نقطة، ويحتاجان نقطة أو اثنتين على أقصى تقدير للوجود في منطقة الأمان التام.

قبل 3 جولات من نهاية الدوري، أصبحت دوامة الهبوط تجمع بين 5 أندية، والبداية من المركز الـ 12

المركز الـ 12: أسوان، 34 نقطة من 31 مباراة

بعد هزيمتين متتاليتين ضد المنافسين في نفس الدوامة، المصري ووادي دجلة، عاد أسوان للقلق بشأن العودة للدرجة الثانية.

أسوان أمامه 3 مباريات مصيرية، حيث سيستضيف حرس الحدود، ثم يخرج لمواجهة الإسماعيلي، ثم يستضيف الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة.

المركز الـ 13: وادي دجلة، 34 نقطة من 31 مباراة

6 نقاط متتالية ضد الإنتاج الحربي وأسوان أنعشت آمال الغزلان في البقاء، ولكن الأمر مازال صعبا.

دجلة أمامه 3 مواجهات صعبة للغاية، حيث سيخرج للزمالك، ثم سيستضيف الجونة، قبل الخروج لمواجهة المصري في الجولة الأخيرة.

المركز الـ 14: الجونة، 34 نقطة من 31 مباراة

بعد أداء مشرف وخسارة من الزمالك 4-3، ثم فوز على طنطا 2-0، تحسن وضع الجونة قليلا، إلا أنه مازال مهددا.

الجونة، الذي حقق 23 نقطة من أصل 34 على ملعبه، سيستضيف المصري، ثم يخرج لمقابلة دجلة وينهي الدوري باستضافة حرس الحدود، ما قد يمنحه أفضلية طفيفة على بقية منافسيه.

المركز الـ 15: المصري، 33 نقطة من 29 مباراة

يتميز المصري بأفضلية كبيرة رغم تأخر مركزه، سيلعب مباراتين أكثر من كل منافسيه في الفترة المقبلة.

المصري سيذهب إلى الجونة، قبل استضافة الإسماعيلي والخروج للاتحاد السكندري ثم طنطا، قبل أن يستضيف دجلة في مواجهة قد تكون الأهم في الجولة 34.

المركز الـ 16: حرس الحدود، 30 نقطة من 31 مباراة

بالطبع حرس الحدود هو صاحب الوضع الأصعب، حيث يبتعد بـ 3 نقاط عن أقرب منافسيه الذي لعب مباراتين أقل منه، ولديه جدول صعب.

الحرس سيخرج لمواجهة أسوان، ثم يستضيف الزمالك، وينهي الدوري خارج ملعبه في استاد الجونة.

المواجهات الأهم في كل جولة

الجولة 32: أسوان لإنقاذ نفسه دون انتظار أحد أمام حرس الحدود بنفس الطموح في الخامسة والنصف يوم 8 أكتوبر.

المؤجلات: لا يفوتك دربي القنال في الثالثة من ظهر يوم 9 أكتوبر بين المصري والإسماعيلي على استاد برج العرب.

الجولة 33: وادي دجلة في لقاء الفرصة قبل الأخيرة على ملعبه ضد الجونة يوم 14 أكتوبر، في الساعة الخامسة والنصف.

مواجهات الجولة الأخيرة (لم يحدد موعدها بعد)

أسوان – الاتحاد السكندري

الجونة – حرس الحدود

المصري – وادي دجلة