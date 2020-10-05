خبر في الجول – المدير الفني السابق لـ بلاك ليوباردز المرشح الأقرب لمنصب مساعد موسيماني

صار كافين جونسون، المدير الفني السابق لفريق بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي، المرشح الأقرب لمنصب المدرب العام في جهاز المدرب بيتسو موسيماني في الأهلي.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدرب الذي رحل عن تدريب بلاك ليوباردز في يناير الماضي، أنه قريب للغاية من الانضمام إلى الأهلي كمدرب عام.

وكان من المفترض أن ينضم رولاني موكوينا، مساعد موسيماني في صنداونز للجهاز، إلا أنه فضل الاستمرار رفقة بطل جنوب إفريقيا.

جونسون صاحب الـ 61 عاما له خبرة عريضة في جنوب إفريقيا، حيث درب فرق بلاتينوم ستارز وسوبر سبورت وأمازولو كرجل أول.

وإجمالا، قاد جونسون فرقه في 232 مباراة فاز في 85 منهم وخسر 88 وتعادل 59.

ولعب جونسون 12 مباراة ضد موسيماني، فاز في 2 منهم وتعادل 6 مرات.

واستهل موسيماني مشواره مع الأهلي بفوز 1-0 على المقاولون العرب أمس الأحد.