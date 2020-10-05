الأهلي يعلن جاهزية أجايي والشيخ لمواجهة إنبي

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:50

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

جونيور أجايي - الأهلي

تعافى ثنائي الأهلي جونيور أجايي وأحمد الشيخ من الإجهاد وأعلن الأهلي جاهزيتهما لمواجهة إنبي.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن جاهزية الثنائي لخوض مباراة إنبي.

وغاب أجايي والشيخ عن فوز الأهلي على المقاولون العرب بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.

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وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي: "تواجد أجايي والشيخ في تدريبات الكرة اليوم، وأصبحا جاهزين لمباراة إنبي المقبلة بعد التعافي من الإجهاد العضلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي علي معلول وجيرالدو بسبب انضمامهما إلى منتخب بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

الأهلي جونيور أجايي أحمد الشيخ إنبي
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