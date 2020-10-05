الأهلي: الوقت غير مناسب للحديث عن سيرينو وبلايلي.. وموقف عقد موسيماني من دوري الأبطال

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

يرى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن الوقت غير مناسب للحديث عن موقف ضم سيرينو ويوسف بلايلي في سوق الانتقالات.

وارتبط اسم الأهلي بـ سيرينو لاعب صنداونز بعد تعاقد النادي مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق الجنوب إفريقي.

وقال محسن صالح عبر قناة النهار: "لا أعتقد أن هذا الوقت المناسب للحديث عن التعاقدات".

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وتابع "هناك أولويات، لقد أنجزنا ملف المدير الفني بالتعاقد مع بيتسو موسيماني لمدة موسمين".

وأضاف "باقي الملفات، سنبدأ مناقشتها اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب واستعادة ناشئه أحمد حمدي عبد القادر من نادي سبارتا براج التيشكي.

وبالحديث عن عقد موسيماني أوضح صالح "التعاقد مدته عامين، وجدنا ضالتنا في المدرب الجنوب إفريقي لما له من خبرات وإنجازات ولديه خبرة لإثبات الذات".

وكشف "عقد موسيماني لا يتضمن بند شرط الفوز بدوري الأبطال، لم نبحث عن جنسية بل كفاءة وخبرات".

وتابع "الفترة المتبقية قبل مواجهة الوداد قصيرة جدا وتتطلب عملا مكثفا للوصول للتشكيل الأنسب خلال المباريات".

وأتم تصريحاته "كل الصفقات مؤجلة حاليا، الأسماء والقرارات موجودة وجاهزة، لكن الأهم الإعداد لبطولة إفريقيا".

الأهلي موسيماني
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