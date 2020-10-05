بوما تعلن قميص منتخب مصر الأساسي والاحتياطي

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

أعلنت شركة الملابس والأدوات الرياضية "بوما" عن قميص منتخب مصر الأساسي والاحتياطي.

ونشرت شركة "بوما" صور القميص الجديد عن طريق محترفينا أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا.

وارتدى حجازي قميص المنتخب الأساسي باللون الأحمر، أما المحمدي فارتدى القميص الاحتياطي باللون الأبيض.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن حملة جديدة للإعلان عن قميص المنتخب يتصدرها مؤمن زكريا نجم منتخب مصر السابق.

وعلم FilGoal.com أن الحملة الجديدة كان من المفترض أن تضم 10 نجوم من الأهلي والزمالك وبيراميدز لكن 5 فقط من حضروا.

ولم يعلن الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص بشكل رسمي حتى الآن.

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