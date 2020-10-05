الإعلان عن قميص منتخب مصر بمشاركة مؤمن زكريا

أعلنت شركة الملابس والأدوات الرياضية "بوما" عن قميص منتخب مصر الأساسي والاحتياطي.

ونشرت شركة "بوما" صور القميص الجديد عن طريق محترفينا أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا.

وارتدى حجازي قميص المنتخب الأساسي باللون الأحمر، أما المحمدي فارتدى القميص الاحتياطي باللون الأبيض.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن حملة جديدة للإعلان عن قميص المنتخب يتصدرها مؤمن زكريا نجم منتخب مصر السابق.

وعلم FilGoal.com أن الحملة الجديدة كان من المفترض أن تضم 10 نجوم من الأهلي والزمالك وبيراميدز لكن 5 فقط من حضروا.

وكشفت شركة PUMA في بيانها مع الاتحاد المصري لكرة القدم أن قميص المنتخب سيرتديه منتخبات الرجال والسيدات والشباب لموسم 2020 - 2021.

وأوضحت الشركة أن الأطقم مستوحاة من الثقافة المصرية، إذ تتميز برسومات تحتوي على الرموز الخمسة التي تمثل الهوية الوطنية لمصر.

الرموز الخمسة متمثلة في الشمس ونهر النيل والتلال الصحراوية والأهرامات والأنماط الهندسية التقليدية.

وفسرت PUMA لجوئها لهذه التصميمات بأن مصر بطبيعتها غنية بالألوان والمشاعر التي ترسم لوحة فنية فريدة ، حيث يعد نهر النيل هو شريان الحياة وعلى جانبيه تداعب رياح الصحراء نخيلها لتعزف مقطوعة من حفيف النخل على أنغام غروب الشمس مع تدفق مياه النيل.

في ظل هذه الأجواء الطبيعية والتاريخية رفعنا شعار "مستقبلنا أكبر من ماضينا" لنحتفل بزي منتخباتنا الوطنية الجديدة من PUMA وبما يتميز به من رسومات جريئة مستوحاة من الهوية المصرية تم استكشافها من خلال الرموز الهيروغليفية التقليدية.

ليس مجرد "تي شيرت" للمنتخب الوطني ولكنه لوحة تاريخية وأيضا نفسية تعكس شخصية الإنسان المصري" هكذا وصف محمد فضل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قميص المنتخب.

وأضاف: "نتفائل تماما بعلاقتنا مع PUMA فقد كانوا شركاؤنا في آخر ثلاث بطولات فزنا بها في أفريقيا ، وإن شاء الله نحرز البطولة الثامنة في ظل شراكتنا معا".

وتابع عضو الاتحاد المصري: "كرة القدم دائما هي أقصر وأدق وأوضح رسالة على مستوى العالم، وقد أرسلنا باحتفالنا بالزي الجديد رسالتنا بأن نجوم كرة القدم ليسوا في الملعب فقط ولكنهم يشعون نورا وطاقة إيجابية من خارج الملعب أيضا وهو ما يؤكده احتفالنا بمؤمن زكريا كرمز لهذه اللمحة الإنسانية الرائعة".

وقال عبد الحميد عريبي ، رئيس التسويق في PUMA الشرق الأوسط : "عندما يتعلق الأمر بكرة القدم الأفريقية، فإن التراث يكون القاسم المشترك بين puma وكرة القدم لذلك نعمل على إحداث مزيج بين التاريخ في الماضي ورؤيتنا للمستقبل.

وأضاف: "نتطلع بكل تأكيد إلى رؤية اللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم يرتدون بفخر تصميمنا الجديد".

وأتم تصريحاته "تصميمات PUMA تستند إلى عظمة كل دولة، وتدمج الهوية الكلاسيكية بتصميم حديث، وعلى ذلك تم التصميم معتمدا على الحضارة المصرية بهوية وتصميم واحد".