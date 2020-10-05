مواعيد مباريات الإثنين 5 أكتوبر 2020 - الزمالك ضد سموحة في الكأس.. وصراع الهبوط في الدوري

تتواصل إثارة كرة القدم لكن اليوم في مصر بمسابقتي الدوري وكأس مصر.

يلعب الزمالك أمام سموحة في ختام ثمن نهائي مباريات كأس مصر في الثامنة مساء.

وتذاع المباراة المقامة على استاد الإسماعيلية عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

أما الدوري المصري فتبلغ الإثارة ذروتها بمواجهة الجونة ضد المصري على ملعب برج العرب.

وتقام مباراة الدوري الساعة 5:30 عبر قناة أون تايم سبورتس 2 في صراع الهبوط.

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ويحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة من 31 مباراة بينما المصري 33 نقطة في المركز الخامس عشر لكن من 29 مباراة.

كما تقام مباريات الجولة 20 من المجموعة الثانية بالدرجة الثانية والتي يتأهل متصدر الترتيب إلى الدوري الممتاز.

وقبل 3 جولات من النهاية يحتل سيراميكا كليوباترا الصدارة برصيد 36 نقطة يليه الداخلية 34 نقطة ثم بتروجت 33 نقطة.