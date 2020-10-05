صاحب الثلاثية في ليفربول: كان يجب أن أسجل أكثر

تحدث أولي واتكينس مهاجم أستون فيلا عن تسجيله ثلاثية تاريخية في مرمى ليفربول، مشيرا إلى "كان يجب أن أسجل أكثر".

أستون فيلا سحق ليفربول 7-2 في ليلة تاريخية لن تمحى من الذاكرة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

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ووقع واتكينس على ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب أستون فيلا.

وقال واتكينس: "بعد تسجيلي الهدف الأول مبكرا ضغط على نفسي بعض الشيء لأن الهدف جاء مبكرا جدا. سعيد جدا بالمساهمة في تحقيق هذا الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب اللقاء "لا أصدق أنني سجلت ثلاثية ولم أتوقع قبل المباراة أنني سأفعل ذلك".

وأردف "ولكن كان يجب أن أسجل أكثر من 3 أهداف في النهاية. سأعمل على نفسي أكثر لكي استغل الفرص".

وتابع "شاهدنا طريقة لعب ليفربول. الفريق يتقدم بشدة وكانت خطتنا اللعب خلف خطوطهم ونجحنا في ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "كان هدفنا الأساسي ألا يتمكنوا من اختراقنا ولست متأكدا إذا كنا تخلينا أننا سننهي المباراة بتلك النتيجة".

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة أيضا متراجعا للمركز الخامس.