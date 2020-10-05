صاحب الثلاثية في ليفربول: كان يجب أن أسجل أكثر

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 01:19

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا بحتفلون بهدف أوليه واتكينز في مرمى ليفربول

تحدث أولي واتكينس مهاجم أستون فيلا عن تسجيله ثلاثية تاريخية في مرمى ليفربول، مشيرا إلى "كان يجب أن أسجل أكثر".

أستون فيلا سحق ليفربول 7-2 في ليلة تاريخية لن تمحى من الذاكرة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
فضيحة في فيلا بارك.. أستون فيلا يهزم ليفربول 7-2 تريزيجيه: نتيجة كبيرة أمام فريق كبير.. أتمنى لـ صلاح وليفربول التوفيق مستقبلا في انتظار دربي ميرسيسايد ناري.. إيفرتون يضرب برايتون برباعية وينظر لـ ليفربول من الصدارة النني: ممتن لـ أرتيتا.. وتعلمنا من مباراة ليفربول الأولى

ووقع واتكينس على ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب أستون فيلا.

وقال واتكينس: "بعد تسجيلي الهدف الأول مبكرا ضغط على نفسي بعض الشيء لأن الهدف جاء مبكرا جدا. سعيد جدا بالمساهمة في تحقيق هذا الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب اللقاء "لا أصدق أنني سجلت ثلاثية ولم أتوقع قبل المباراة أنني سأفعل ذلك".

وأردف "ولكن كان يجب أن أسجل أكثر من 3 أهداف في النهاية. سأعمل على نفسي أكثر لكي استغل الفرص".

وتابع "شاهدنا طريقة لعب ليفربول. الفريق يتقدم بشدة وكانت خطتنا اللعب خلف خطوطهم ونجحنا في ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "كان هدفنا الأساسي ألا يتمكنوا من اختراقنا ولست متأكدا إذا كنا تخلينا أننا سننهي المباراة بتلك النتيجة".

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة أيضا متراجعا للمركز الخامس.

أستون فيلا ليفربول في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب أستون فيلا بعد الـ 7-2: تعلم أنك قدمت شيئا مميزا عندما يقول لك كلوب "واو" 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك بعد الـ 7-2: علينا ألا نصاب بالجنون 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لا أعذار.. اللوم يقع علينا جميعا حيال ما حدث أمام أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
صاحب الثلاثية في ليفربول: كان يجب أن أسجل أكثر ساعة | أوروبا
المحمدي: نجيد مواجهة ليفربول "بطل إنجلترا والعالم".. لا بد من المحاظفة على مستوانا ساعة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه: نتيجة كبيرة أمام فريق كبير.. أتمنى لـ صلاح وليفربول التوفيق مستقبلا ساعة | أوروبا
سولشاير بعد الـ 6-1: أسوأ ليلة في مسيرتي.. أرفع يدي وأقول إنه خطأي ساعة | أوروبا
سكاي: ديباي يوافق على الشروط الشخصية مع برشلونة.. وصفقة ديمبلي ويونايتد لا تزال مستمرة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك