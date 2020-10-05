تريزيجيه: نتيجة كبيرة أمام فريق كبير.. أتمنى لـ صلاح وليفربول التوفيق مستقبلا

لا يهتم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا بتسجيل الأهداف طالما يفوز فريقه. هكذا صرح عقب الفوز التاريخي على ليفربول

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "نتيجة كبيرة أمام فريق كبير ولكننا خضنا المباراة بهدف الفوز من البداية".

وأضاف "لم أسجل لكن هذا لا يهم. هدفنا الأول هو الفوز، فلتفترض أنني سجلت ولم أفز؟".

وعن رهاناته مع محمد صلاح في منتخب مصر، رد تريزيجيه "صلاح سجل هدفين اليوم وأتمنى لهم (ليفربول) التوفيق فيما هو قادم وتقديم نفس أداء الموسم المقبل الرائع".

كان أستون فيلا قد فاز على ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح لهدفي ليفربول، فيما صنع تريزيجيه هدفا لـ أستون فيلا وشارك أحمد المحمدي في آخر 10 دقائق رٌفقة الفيلانز.