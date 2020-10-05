سكاي: ديباي يوافق على الشروط الشخصية مع برشلونة.. وصفقة ديمبلي ويونايتد لا تزال مستمرة الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 00:31 كتب : FilGoal ممفيس ديباي - ليون ديباي ليون برشلونة نرشح لكم أخر الأخبار مدرب أستون فيلا بعد الـ 7-2: تعلم أنك قدمت شيئا مميزا عندما يقول لك كلوب "واو" ساعة | الدوري الإنجليزي فان دايك بعد الـ 7-2: علينا ألا نصاب بالجنون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي كلوب: لا أعذار.. اللوم يقع علينا جميعا حيال ما حدث أمام أستون فيلا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي صاحب الثلاثية في ليفربول: كان يجب أن أسجل أكثر 2 ساعة | أوروبا المحمدي: نجيد مواجهة ليفربول "بطل إنجلترا والعالم".. لا بد من المحاظفة على مستوانا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي تريزيجيه: نتيجة كبيرة أمام فريق كبير.. أتمنى لـ صلاح وليفربول التوفيق مستقبلا 2 ساعة | أوروبا سولشاير بعد الـ 6-1: أسوأ ليلة في مسيرتي.. أرفع يدي وأقول إنه خطأي 2 ساعة | أوروبا سكاي: ديباي يوافق على الشروط الشخصية مع برشلونة.. وصفقة ديمبلي ويونايتد لا تزال مستمرة 3 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. فايلر: لم أتمتع بـ خصوصية بسبب ضخامة الأهلي.. ورأيت في السودان ما لا يوجد في أفلام الحروب ملامح المباراة الأولى لموسيماني مع الأهلي.. أدوار مختلفة للظهيرين وتألق حمدي فتحي والسولية الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك الفوز الأول مع موسيماني.. الأهلي يعبر المقاولون بهدف السولية فضيحة في فيلا بارك.. أستون فيلا يهزم ليفربول 7-2 الأكثر مشاهدة 1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الأهلي 0 المقاولون العرب انتهت الدوري المصري 2 الاتحاد السكندري 2 طلائع الجيش انتهت الدوري الإنجليزي 7 أستون فيلا 2 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 مانشستر يونايتد 6 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 2 أرسنال 1 شيفيلد يونايتد انتهت الدوري المصري - الجونة - المصري لم تبدأ 17:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الداخلية - المريخ لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - سيراميكا كليوباترا - النجوم لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - بتروجت - منتخب السويس لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الزرقا - كوكاكولا لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - الإسماعيلي لم تبدأ 20:00 قد ينال إعجابك