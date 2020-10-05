تعيين طارق مجدي لإدارة مواجهة الزمالك ضد سموحة في الكأس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طارق مجدي حكما لمواجهة الزمالك أمام سموحة في كأس مصر.

ويلعب الزمالك أمام سموحة في ختام مباريات ثمن نهائي كأس مصر.

ويلاقي الفائز من المباراة، نادي مصر في ربع النهائي وفقا لقرعة كأس مصر.

وأدار طارق مجدي للزمالك من قبل 6 مباريات ولم يخسر الأبيض معه في أي لقاء.

فاز الزمالك في خمس مباريات وتعادل في لقاء وحيد تحت إدارة طارق مجدي.

أما مع سموحة فأدار 9 مباريات سابقة، فاز الموج الأزرق في 5 وتعادل ثلاث مرات ولم يخسر سوى مرة واحدة.

وأدار مجدي مباراة واحدة لكل فريق هذا الموسم، كانت الأولى بين الزمالك ونادي مصر في الدور الأول من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أما المباراة الثانية فكانت بين سموحة والجونة الشهر الماضي، وانتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف واحد.