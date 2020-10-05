مصيلحي: تواصلت مع الأهلي لضم الشيخ.. وموسيماني يحسم موقفه

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن رغبة ناديه في ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي في الموسم المقبل.

وقال مصليحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بالفعل حدث تواصل مني مع أحمد الشيخ من أجل ضمه الموسم المقبل وتواصل معه أصدقائه من لاعبي الاتحاد".

وأضاف "نسلك الطرق الشرعية وتواصلنا مع إدارة الأهلي وكل الأمور مطروحة حتى لو على سبيل الإعارة".

وأكمل "طلبنا ضم الشيخ ومعرفة موقف عددا من لاعبي الأهلي المعارين إلى الجونة لمعرفة إمكانية ضمهم لفريقنا في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "سيتم التواصل مع موسيماني في جلسة اليوم الإثنين، لمناقشته في ملف اللاعبين ونسعى للاتفاق مع الأهلي".