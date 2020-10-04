الـVAR يحرم كوكا من كتابة الفوز لـ أوليمبياكوس +90

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 23:22

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

سجل أحمد حسن "كوكا" هدف فوز أوليمبياكوس +90، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداع التسلل.

تعادل أوليمبياكوس مع جيانينا بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري اليوناني.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة خامسة عن طريق جيورجيوس بامليديس.

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وأدرك أوليمبياكوس التعادل في الدقيقة الـ51 عن طريق يوسف العربي.

كوكا شارك بديلا في الدقيقة الـ69 بدلا من لازار راندجيلفويتش.

وسجل كوكا هدفا في الدقيقة الـ92 كاد يكتف الفوز لفريق. حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو التي أثبتت عدم صحة الهدف، ليلغى الهدف وينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد أوليمبياكوس للنقطة السابعة في المركز الثالث من ثلاث مباريات، فيما ارتفع رصيد جيانينا للنقطة الثانية في المركز العاشر.

أحمد حسن كوكا أوليمبياكوس
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