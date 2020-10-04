التعثر الأول لـ كومان.. برشلونة يتعادل أمام إشبيلية

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 23:13

كتب : FilGoal

كوتينيو - برشلونة أمام إشبيلية

تعثر برشلونة أمام إشبيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة لمصلحة ريال مدريد.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في أول عشر دقائق من المباراة.

افتتح لوك دي يونج التسجيل لإشبيلية في الدقيقة الثامنة لكن فيليب كوتينيو سجل التعادل بعد دقيقتين.

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وفشل الفريقان في تسجيل الهدف الثاني في مباراة متكافئة بين الطرفين.

وبذلك لحق برشلونة وإشبيلية بريال مدريد بالتعثر بتعادل في مباراة ولا يوجد أي فريق في الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة.

وينفرد ريال مدريد بصدارة المسابقة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما برشلونة وإشبيلية في المركزين الخامس والسادس برصيد 7 نقاط لكن من 3 مباريات.

ويحل برشلونة ضيفا على خيتافي يوم 18 أكتوبربعد نهاية التوقف الدولي للمنتخبات.

أما إشبيلية فيواجه غرناطة في الجولة السادسة يوم 18 أكتوبر أيضا.

برشلونة الدوري الإسباني إشبيلية
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