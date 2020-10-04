3 نقاط مجانية.. اعتماد فوز يوفنتوس على نابولي 3-0 اعتباريا

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 22:57

كتب : أحمد العريان

ملعب يوفنتوس

مرحبا بـ 3 نقاط لم أتعب بها. ربما هذا لسان حال يوفنتوس في مواجهة نابولي.

أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية مباراة يوفنتوس ونابولي بعد انتظار دام لـ 45 دقيقة دون حضور فريق نابولي، وليعتبر فريق الجنوب خاسرا.

وبذلك، يعتبر الاتحاد الإيطالي فوز يوفنتوس على نابولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء اعتباريا.

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الفوز يرفع رصيد يوفنتوس للنقطة السابعة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد نابولي عند ست نقاط في المركز السادس.

ما الذي حدث؟

يوفنتوس يفترض أن يستضيف نابولي مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لكن المباراة لن تقام على الأرجح وحسب الوضع الحالي.

صباح أمس السبت، أعلن نابولي اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

في نفس التوقيت، كشف يوفنتوس عن اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا بين موظفين النادي، ودخول كافة أفراد الفريق يفي عزل وقائي تحسبا لتفشي الفيروس في الفريق.

نابولي كشف بأن السلطات الطبية منعتهم من السفر إلى تورينو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبناء على ذلك طلبوا تأجيل المباراة.

على الرغم من ذلك، أعلن يوفنتوس توجهه لملعب المباراة غدا وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

بعد قليل، أصدرت السلطات الطبية في إيطاليا بيانا تؤكد فيها عدم منعها لبعثة نابولي من السفر.

في النهاية صدر قرار رابطة الأندية الإيطالية ليؤكد خوض المباراة في موعدها واعتبار نابولي خاسرا بحالة عدم الحضور للملعب.

حضر يوفنتوس إلى ملعب المباراة ولم يحضر نابولي. الحكم انتظر للمدة القانونية ثم أعلن إنهاء اللقاء واعتبار يوفنتوس فائزا.

يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي
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