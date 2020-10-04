ميلان مستمر في صحوته بقيادة لياو ويهزم سبيزيا بثلاثية

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

ميلان

واصل ميلان نتائجه المميزة هذا الموسم بعد الفوز على سبيزيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان فوزه الثالث على التوالي في الدوري هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه حتى الآن.

وتغلب ميلان على سبيزيا بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط بالتساوي مع أتالانتا في الصدارة.

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وافتتح رافائيل لياو التسجيل في الدقيقة 57 قبل أن يضيف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وبعد أقل من دقيقتين عزز لياو التقدم بهدف ثالث ليؤمن فوز ميلان بالنقاط الثلاثة.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام إنتر في دربي ميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة يوم 17 أكتوبر.

ميلان الدوري الإيطالي
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