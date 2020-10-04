"سوبر" ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونيخ أمام هيرتا برلين في +90

أنقذ روبرتو ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ من التعثر أمام هيرتا برلين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وتغلب بايرن على هيرتا برلين بنتيجة 4-3 وسجل ليفاندوفسكي أهداف بايرن الأربعة.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 40 بهدف الشوط الأول الوحيد.

وفي الشوط الثاني سجل ليفاندوفسكي مجددا في الدقيقة 51، قبل أن يقلص كوردوبا النتيجة في الدقيقة 59 وتعادل كونا في الدقيقة 71.

وتقدم ليفاندوفسكي مجددا لبايرن ميونيخ في الدقيقة 85 قبل أن يتعادل البديل نجانكام بعد دقيقة من نزوله.

وفي الدقيقة 93 سجل ليفاندوفسكي هدف خطف الثلاث نقاط من ركلة جزاء في مباراة مثيرة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ست نقاط في ثلاث مباريات في المركز الرابع ليتجاوز خسارته أمام هوفنهايم الجولة الماضية.

أما هيرتا برلين فيتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر بالخسارة الثانية على التوالي.