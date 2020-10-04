مائة هدف إنجليزي لـ محمد صلاح

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في أستون فيلا

رغم التأخر برباعية، لكن محمد صلاح وصل لهدفه المئوي اليوم أمام أستون فيلا.

وصل محمد صلاح إلى الهدف المائة رفقة الفرق الإنجليزية بهدفه أمام أستون فيلا اليوم الأحد.

ديوجو جوتا اخترق بالكرة داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية فشل الدفاع في إبعادها، ليسددها محمد صلاح في المرمى مسجلا الهدف الأول.

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الهدف هو الـ98 لـ محمد صلاح بمختلف البطولات مع ليفربول، بالإضافة إلى هدفين رفقة تشيلسي.

وبذلك يكون صلاح قد وصل للهدف المائة مع ليفربول وتشيلسي، بجانب صناعة 45 هدفا في 177 مباراة.

صلاح أضاف هدفا ثانيا لـ ليفربول في الشوط الثاني. الهدف هو الـ99 له بقميص ليفربول والـ101 مع الفرق الإنجليزية.

ويتأخر ليفربول حتى الآن أمام أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدفين مع انتصاف الشوط الثاني.

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