الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

الأهلي يواجه المقاولون العرب في الجولة الـ 31 من الدوري المصري، وخرج الشناوي مصابا في الدقيقة 27.

وقال خالد محمود: "التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الأهلي بين شوطي اللقاء "الحارس يستعد لإجراء أشعة يوم الإثنين للوقوف بشكل دقيق على الإصابة وتحديد برنامج العلاج.

الشناوي ارتقى لكرة داخل منطقة جزاء الأهلي، ليمسك بالكرة دون تدخل من أي لاعب، قبل أن يسقط أرضا متأثرا بآلام عضلية.

وخرج الشناوي ليشارك علي لطفي بدلا منه، في لقاء بيتسو موسيماني الأول مع الأهلي.