ساسي: حزين على ما يقال عني في مصر.. ولكني أملك إدارة وجماهير تحميني

أبدى فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك غضبه عما يقال عنه في الفترة الأخيرة في مصر على حد قوله.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حزين بعد الفترة الكبيرة التي قضيتها في مصر أن أسمع هذا الكلام ضدي".

وأضاف "لا أمانع النقد البناء، لكن التهكم بهذا الشكل غير مقبول".

ساسي أتبع "لا ينقص سوى إقامة محاكمة عسكرية لي، في حين إذا كنت ضيفا في بلادي لما فعلت ذلك أبدا".

وأتم "لكن يوم جماهير تحبني وأنا أيضا أحبها وألعب من أجل إسعادها. ويوجد إدارة قوية قادرة على أخذ حقي".

فرجاني ساسي خرج مطرودا في مباراة الزمالك والمصري الأخيرة في الدوري بعدما اعترض بشكل غير لائق على حكم المباراة.

وطال ساسي العديد من الانتقادات، حتى أن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد المصري السابق طالب بترحيله من البلاد.

ويتواجد ساسي حاليا في تونس رفقة منتخب بلاده للمشاركة في معسكر منتخب تونس لفترة التوقف الدولي المقبلة.