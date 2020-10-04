بعد انتظار ساعة عقب اللقاء..جهاز الاتحاد يغادر ملعب برج العرب وحل الخلاف مع ضابط شرطة

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 20:59

كتب : هاني العوضي

بيراميدز - الاتحاد السكندري

غادر الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، ملعب برج العرب بعد انتظار دام قرابة الساعة في الملعب عقب مباراة طلائع الجيش.

واتهم محمد إبراهيم مدرب عام الاتحاد السكندري، أحد أفراد ضباط التأمين بالتعدي عليه عقب المباراة أثناء اعتراضه على إبراهيم نور الدين حكم المباراة.

الجهاز الفني للاتحاد السكندري رفض مغادرة الملعب لحين مواجهة ضابة الشرطة أولا.

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ولم تحل الأزمة حتى عاد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رٌفقة مدير الأمن إلى ملعب المباراة، وجاء ضابط التأمين لمواجهة الجهاز الفني وتم حل المشكلة وديا.

كان الاتحاد السكندري قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

في الدوري الاتحاد السكندري
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