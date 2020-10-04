طلائع الجيش يخطف التعادل أمام الاتحاد في إثارة الدقائق الأخيرة

خطف طلائع الجيش التعادل أمام الاتحاد السكندي في أخر دقائق المباراة المثيرة ضمن مباريات الجولة ٣١ من مسابقة الدوري.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي شهدت حالتي طرد في الجهاز الفني للاتحاد السكندري بسبب الاعتراض على إبراهيم نور الدين حكم اللقاء.

تعرض عمر الميداني لإصابة في أول ٣٠ ثانية ليستبدل اضطراريا بنزول عمر عزب بدلا منه.

وافتتح رزاق سيسيه التسجيل في الدقيقة ٢٢ بعد جملة رائعة مع خالد قمر.

وفي الشوط الثاني تحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء سجلها كريم طارق في الدقيقة ٥٧.

ونجح رزاق سيسيه في التقدم مجددا للاتحاد في الدقيقة ٨٢، قبل أن يتم احتساب ركلة جزاء جديدة للجيش في الدقيقة ٩٤.

وسجل كريم طارق هدف التعادل في الدقيقة ٩٦ وتعرض محمد إبراهيم المدرب المساعد للاتحاد للطرد بسبب الاعتراض.

رفع الاتحاد رصيده إلى ٣٩ نقطة في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة، أما الجيش ففي المركز العاشر برصيد ٣٥ نقطة.