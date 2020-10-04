تشكيل برشلونة - أرواخو يعوض غياب لينجليه أمام إشبيلية
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 20:31
كتب : FilGoal
يعوض رونالد أرواخو غياب كليمنيه لينجليه في دفاع برشلونة أمام إشبيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
ويغيب لينجليه بسبب حالة الطرد التي تعرض لها أمام ريال بيتيس.
وخاض برشلونة مباراتين فقط في الدوري وفاز بهما بالعلامة الكاملة.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: نيتو
الدفاع: سرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - أرواخو - خوردي ألبا.
الوسط: فرينكي دي يونج - سرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو.
الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.
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