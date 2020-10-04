تشكيل برشلونة - أرواخو يعوض غياب لينجليه أمام إشبيلية

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 20:31

كتب : FilGoal

برشلونة - كأس جوان جامبر

يعوض رونالد أرواخو غياب كليمنيه لينجليه في دفاع برشلونة أمام إشبيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويغيب لينجليه بسبب حالة الطرد التي تعرض لها أمام ريال بيتيس.

وخاض برشلونة مباراتين فقط في الدوري وفاز بهما بالعلامة الكاملة.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - أرواخو - خوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونج - سرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينيو.

الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.

برشلونة في إسبانيا
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