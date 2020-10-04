6 رسائل من مرتضى منصور.. عن قضية القرن وعقوبة ساسي ورد على عصام عبد المنعم

وجه مرتضى منصور العديد من الرسائل بشأن القضايا الخاصة بنادي الزمالك في الوقت الحالي.

مرتضى منصور تحدث عن قضية نادي القرن الإفريقي، وعن العقوبة المنتظرة على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، ورد على عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد السابق.

وكل ما يلي على لسان مرتضى منصور على هامش اجتماع بأصحاب صفحات الزمالك على فيسبوك في مقر النادي.

قضية نادي القرن

"قضية نادي القرن الآن مع معتز الشامي ومايكل بعد سحبها من محمد بيومي خبير اللوائح، وسيقوما بمراجعة المستندات وبعدها سنعلن التعاون مع محامين دوليين وخبراء في هذا الأمر".

قضية ساسي

"أقول لعصام عبد المنعم لا تتحدث عن الزمالك مجددا وهذا أفضل لك. تقول يجب ترحيل ساسي؟ أنت قمت بفضائح أثناء رئاستك لاتحاد الكرة".

"أنا ضد ما قام به فرجاني ساسي وتم توقيع غرامة عليه بالفعل. هذا السلوك غير مقبول في الزمالك، لكنه لا يقارن بمن خلع قميص الحكم أو واقعة محمد الشناوي مع محمد الحنفي".

"نعرف بأن الساسي أخطأ واعتذرنا للحكم، وننتظر قرارات لجنة الجنايني".

قمة الدور الأول

"هناك أمور مدهشة حدثت في لقاء الزمالك والأهلي. كيف تلعب مباراة في يوم به أمطار وسيول على الرغم أن في هذا اليوم تم إلغاء مباريات الدرجة الثانية فيه والدراسة عٌلقت؟".

"الأهلي وصل المباراة متأخرا ووصلوا بالحافلة عكس الاتجاه، والحكام وصلوا متأخرين أيضا".

"وصولنا الملعب متأخرين كان بسبب الظروف التي كانت بها البلاد في هذا اليوم وأظن أن الحافلة كانت في طريقها للملعب والإعلام كان على تواصل مع من كان فيه".

"هناك أخطاء وقع فيها الجنايني ولجنتة وخالفوا اللوائح، وهي إلغاء اللقاء بعد ساعة مع أنه من المفترض ١٥ دقيقة تقريبا، ثانيا قمت بتوقيع العقوبة باحتساب الزمالك مهزوم وخصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم وهذا مخالف للوائح ، عندما نلجأ للمحكمة الرياضية في نهاية الموسم سنقدم هذه الأمور".

مباراة المصري السابقة

"تحدثت مع رئيس النادي المصري بشأن بعض الجماهير التي قامت بإلقاء الزجاجات على الفريق، وأأكد أنهم لن يحضروا أي مباريات أخرى".

الانتخابات

"لن أترك نادي الزمالك إلا إذا أرادت الجمعية العمومية ذلك. متواجد ومستمر، وهذة المؤامرات لن توقفني عن استكمال مسيرة النجاح مع الزمالك وتحقيق أحلام أعضائه وجماهيره".