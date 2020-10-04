انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (7)-(2) ليفربول.. هزيمة مذلة الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 20:15 كتب : FilGoal لاعبو أستون فيلا بحتفلون بهدف أوليه واتكينز في مرمى ليفربول في إنجلترا ليفربول أستون فيلا نرشح لكم أخر الأخبار منافسا الأهلي والزمالك - تعثر الوداد.. والرجاء يخطف الصدارة في +90 أمام نهضة بركان 15 دقيقة | إفريقيا الـVAR يحرم كوكا من كتابة الفوز لـ أوليمبياكوس +90 22 دقيقة | المحترفون التعثر الأول لـ كومان.. برشلونة يتعادل أمام إشبيلية 31 دقيقة | أوروبا مؤتمر موسيماني: الأهلي أصبح مستشفى بسبب الإصابات.. نحتاج فريقا من الأطباء لعلاج اللاعبين 34 دقيقة | الدوري المصري مورينيو بعد الانتصار الساحق: لا يمكنني إنكار أنها ليلة تاريخية لي 39 دقيقة | أوروبا 3 نقاط مجانية.. اعتماد فوز يوفنتوس على نابولي 3-0 اعتباريا 47 دقيقة | أوروبا ميلان مستمر في صحوته بقيادة لياو ويهزم سبيزيا بثلاثية 57 دقيقة | أوروبا فضيحة في فيلا بارك.. أستون فيلا يهزم ليفربول 7-2 ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك الفوز الأول مع موسيماني.. الأهلي يعبر المقاولون بهدف السولية مؤتمر موسيماني: الأهلي أصبح مستشفى بسبب الإصابات.. نحتاج فريقا من الأطباء لعلاج اللاعبين فضيحة في فيلا بارك.. أستون فيلا يهزم ليفربول 7-2 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي الأكثر مشاهدة 1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 مصر للمقاصة 3 بيراميدز انتهت الدوري المصري 1 نادي مصر 1 إنبـي انتهت الدوري المصري 1 وادي دجلة 0 أسـوان انتهت الدوري الإنجليزي 1 ليدز يونايتد 1 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 4 تشيلسي 0 كريستال بالاس انتهت الدوري المصري 1 الأهلي 0 المقاولون العرب انتهت الدوري المصري 2 الاتحاد السكندري 2 طلائع الجيش انتهت الدوري الإنجليزي 7 أستون فيلا 2 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 مانشستر يونايتد 6 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 2 أرسنال 1 شيفيلد يونايتد انتهت الدوري المصري - الجونة - المصري لم تبدأ 17:30 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الداخلية - المريخ لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - سيراميكا كليوباترا - النجوم لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - بتروجت - منتخب السويس لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الزرقا - كوكاكولا لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك