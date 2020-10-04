تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام ليفربول

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه في أرسنال

يقود محمود حسن "تريزيجيه" تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول، فيما يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

أعلن دين سميث مدرب أستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

تشكيل أستون فيلا شهد تواجد تريزيجيه كأساسي، فيما يبدأ أولي واتكينز كمهاجم صريح.

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ويتواجد برتراند تراوري على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ روس باركلي كأساسي لأول مرة بعد وصوله من تشيلسي.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: داميان مارتينيز.

الدفاع: مات تارجيت – تيرون مينجز – إزري كونسا – ماتي كاش.

الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – روس باركلي – محمود تريزيجيه – جاك جريليش.

الهجوم: أولي واتكينز.

ويلتقي أستون فيلا مع ليفربول بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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