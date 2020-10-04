تشكيل المقاولون - الجزيري يقود الهجوم أمام الأهلي.. وطاهر على مقاعد البدلاء

أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

ويقود المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري هجوم ذئاب الجبل أمام الأهلي.

بينما يجلس طاهر محمد على مقاعد بدلاء المقاولون.

وجاء تشكيل المقاولون كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – إبراهيم صلاح – حسن الشامي.

الوسط: كريم مصطفى – محمد مجلي – فاروقا نور الدين.

الهجوم: سيف الجزيري – شكري نجيب – لويس إدوارد.