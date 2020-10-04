تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وأدريان يحرس المرمى أمام أستون فيلا

يتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام أستون فيلا، فيما يبدأ أدريان سان ميجيل في حراسة المرمى على حساب أليسون بيكر.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا بعد قليل.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح كأساسي رغم ما قيل عن إصابته بفيروس كورونا، فيما تواجد ديوجو جوتا كأساسي بجانبه رفقة روبيرتو فيرمينو في ظل غياب ساديو ماني.

وتواجد أدريان كحارس مرمى في ظل غياب أليسون عن اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أدريان سان ميجيل.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت أليكساندر أرنولد.

الوسط: فابينيو – جورجينيو فينالدوم – نابي كيتا.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ديوجو جوتا.

📋 Tonight's team news... Two changes from our last @premierleague game. Adrian and Jota replace Alisson (shoulder injury) and Mane. #LFC | #AVLLIV — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2020

ويلتقي ليفربول مع أستون فيلا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.