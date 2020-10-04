تشكيل الأهلي - الشحات أساسي في مباراة موسيماني الأولى ضد المقاولون

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 18:56

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ31 من الدوري المصري.

ودفع موسيماني بحسين الشحات أساسيا أمام المقاولون، بعد عودته للمشاركة في المباراتين السابقتين لعدة دقائق بعد تعافيه من الإصابة.

ويقود موسيماني الأهلي في أول مباراة له بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر خلفا للسويسري ريني فايلر.

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وجاء تشكيل الأهلي بالكامل كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – كهربا.

الهجوم: بادجي

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي - محمد شكري – محمد فخري - صالح جمعة – وليد سليمان – أليو ديانج – جيرالدو – عربي بدر - مروان محسن.

الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 79 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

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