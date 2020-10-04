أرتيتا: أريد الجلوس على الأريكة مرتاحا دون فعل أي شيء سوى التصفيق لـ ساكا

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 18:55

كتب : FilGoal

ٍساكا - أرتيتا - أرسنال - ولفرهامبتون

تغنى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، بما يقدمه موهبته الشابة بوكايو ساكا منذ بداية الموسم، وتحديدا أمام شيفيلد يونايتد.

أرسنال انتصر على شيفيلد بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ساكا افتتح أهداف أرسنال ليكسر صمود شيفيلد الذي استمر 60 دقيقة.

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وقال أرتيتا عقب الانتصار: "أحببت في المباراة أننا تمكنا من التأقلم على سيناريو مختلف".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كنا صبورين ولم نستعجل، ولكن ما زال علينا أن نعمل بجد أكبر لكي نُسجل الهدف الثالث ونحسم اللقاء".

وأضاف "الفريق يتطور بالشكل الصحيح أثناء امتلاك الكرة، وفي لقطة الهدف الثاني سرّعنا من إيقاع اللعب وهاجمنا بشكل مدروس ورائع وسجلنا".

وعن ساكا، قال أرتيتا: "أريد الجلوس على الأريكة في منزلي، مرتاحا دون فعل أي شيء سوى التصفيق وتشجيع ساكا ومايتلاند نيلز".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك سعيد جدا جدا لـ بيبي. دائما ما أطالب من الجميع كامل التركيز وامتلاك الرغبة في فعل ما يجب أن تفعله عندما تشارك".

وعن سوق الانتقالات، أشار أرتيتا إلى "واثق أننا نعرف تماما ما نريد وسنحاول بأقصى ما لدينا لإتمام ما نريد. لننتظر ونرى ما سيحدث".

وأردف "دائما ما كنت صادق مع الجماهير، وأنا أملك الدعم من إدارة النادي، لن أقول لك إذا لم تكن تلك هي الحقيقة".

وحقق أرسنال فوزه الثالث في الدوري بإسقاط شيفيلد يونايتد بهدفين لواحد رافعا رصيده إلى 9 نقاط وارتقى للمركز الرابع في ترتيب البطولة بينما تراجع شيفيلد للمرتبة 19.

وهيمن رجال ميكيل على مجريات المباراة التي بدأها محمد النني لاعب مصر في وسط ملعب أرسنال.

أرسنال في إنجلترا
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