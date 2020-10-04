انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (2) - (2) طلائع الجيش.. تعادل قاتل

يستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 38 نقطة من 29 مباراة، بينما الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقطة من 30 مباراة.

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نهاية المباراة

ق٩٦ كريم طارق يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق٩٤ احتساب ركلة جزاء جديدة للجيش وتأكيدها بعد ذهاب ابراهيم نور الدين للڤار

ق٨٢ سيسيه يتقدم للاتحاد بعد تسديدة رائعة

ق٥٧ كريم طارق يعادل النتيجة من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 رزاق سيسيه يسجل هدف التقدم للاتحاد بطريقة رائعة على يسار محمد بسام

ق1 إصابة عمر الميداني بشد في الخلفية بعد 30 ثانية وتبديل مبكر في الاتحاد السكندري

انطلاق المباراة