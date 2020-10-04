رسميا – مباراة يوفنتوس ونابولي في موعدها ورفض طلب التأجيل

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

أكدت رابطة الدوري الإيطالي على إقامة مباراة يوفنتوس ونابولي مساء اليوم الأحد في موعدها دون تعديل.

الرابطة كشفت بأن وضع نابولي لا يستدعي تأجيل المباراة أسوة بما حدث في مباراتي ميلان مع كروتوني، وأتالانتا مع تورينو.

وبناء على ما سبق، فإن عدم حضور نابولي أو عدم إحضار ما يثبت منعهم من السفر وفقًا لقرار السلطات المحلية لملعب المباراة سيعني اعتبار الفريق خاسرا بثلاثية.

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ماذا حدث؟

يوفنتوس يفترض أن يستضيف نابولي مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لكن المباراة لن تقام على الأرجح وحسب الوضع الحالي.

صباح أمس السبت، أعلن نابولي اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

في نفس التوقيت، كشف يوفنتوس عن اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا بين موظفين النادي، ودخول كافة أفراد الفريق يفي عزل وقائي تحسبا لتفشي الفيروس في الفريق.

نابولي كشف بأن السلطات الطبية منعتهم من السفر إلى تورينو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبناء على ذلك طلبوا تأجيل المباراة.

على الرغم من ذلك، أعلن يوفنتوس توجهه لملعب المباراة غدا وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

بعد قليل، أصدرت السلطات الطبية في إيطاليا بيانا تؤكد فيها عدم منعها لبعثة نابولي من السفر.

في النهاية صدر قرار رابطة الأندية الإيطالية ليؤكد خوض المباراة في موعدها واعتبار نابولي خاسرا بحالة عدم الحضور للملعب.

يوفنتوس بدأ الموسم بفوز على سامبدوريا بثلاثية ثم تعادل مع روما بهدفين لكل فريق، وفي المقابل فاز نابولي بأول مباراتين على بارما بهدفين ثم على جنوى بسداسية.

يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي
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