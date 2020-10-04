في مباراة البطاقات الحمراء.. لاتسيو يعطل إنتر بتعادل إيجابي

منع لاتسيو إنتر من تحقيق العلامة الكاملة من الجولات الـ3 الأولى من الدوري الإيطالي، بتعادل إيجابي 1-1 في ملعب أولمبيكو في روما.

لاوتارو مارتينيز تقدم لإنتر ميلان بمهارة هجومية رائعة داخل منطقة جزاء النسور في الدقيقة 30 من عمر المواجهة.

إلا أن تقدم إنتر لم يستمر، حيث تعادل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية من كرة عرضية لعبها فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 55.

وخرج تشيرو إيموبلي مطرودا بعد ردة فعل عنيفة لخطأ قوي من أرتورو فيدال ضده في الدقيقة 70.

وكذلك، خرج ستيفانو سينسي مطرودا من ناحية إنتر بعد توتر ومشادات بين لاعبي الفريقين قرابة نهاية المباراة التي شهدت 7 بطاقات صفراء، بعيدا عن حالتي الطرد المباشرتين.

إنتر جمع 7 نقاط من 3 مواجهات، أما لاتسيو فتستمر بدايته المتخبطة بجمع 4 نقاط من 3 مواجهات.

وفي نفس التوقيت، فاز بينيفنتو على بولونيا، وبارما على هيلاس فيرونا، 1-0.