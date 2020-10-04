اللجنة الأولمبية تعلن تقدم مرتضى منصور بشكوى ضد الأهلي والخطيب

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن تلقيها شكوى رسمية من مرتضى منصور رئيس الزمالك، ضد الأهلي، ورئيسه محمود الخطيب.

وحسبما أوضحت اللجنة الأولمبية، فإن الشكوى التي وقع عليها مدير النادي التنفيذي علاء مقلد جاءت بسبب ما قال منصور عنه بإنه "ألفاظ وعبارات اعتبرها الشاكي تحريضا في حقه".

وأضاف بيان اللجنة الأولمبية: "وطلب نادي الزمالك اتخاذ اللازم حيال ما تضمنته الشكوى من اتهامات لمسئولي القلعة الحمراء".

وكشف بيان اللجنة الأولمبية: "على الفور، أحالت اللجنة الشكوى ومضمونها إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة ياسر إدريس".

وأتم "هذا هو المسار الطبيعي لمثل هذه الشكاوى، لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة".

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال اجتماعه يوم الأربعاء قبل الماضي، إحالة الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك من عدة أطراف، بينها الأهلي، إلى لجنة القيم.