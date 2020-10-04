بالرقم 5 التاريخي.. رسميا - دالوت ينتقل إلى ميلان معارا من يونايتد

أعلن ميلان عن انتقال الظهير البرتغالي ديوجو دالوت من مانشستر يونايتد معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

ديوجو دالوت النادي : مانشستر يونايتد ميلان

وكشف ميلان أن دالوت سيرتدي القميص رقم 5، الذي ارتداه أساطير الفريق تشيزاري وباولو مالديني، وفرانك ريكارد، وأليساندرو كوستاكورتا.

دالوت انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2018 وخاض منذ ذلك الحين 35 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 3.

اللاعب الذي كلف خزائن الشياطين الحمر 22 مليون يورو سبق له تحقيق لقب الدوري البرتغالي مع بورتو وكأس أوروبا تحت 17 عاما مع منتخب البرتغال.

ويشغل دالوت البالغ 21 عاما مركز الظهير الأيمن والأيسر، كما ارتدى قميص منتخب البرتغال الأول في 6 مناسبات سابقة.

البرتغالي هو سادس صفقات الفريق الصيف الجاري بعد ضم ساندرو تونالي من بريشيا وشيبريان تاتاروشانو من ليون وبيير كالولو من أولمبيك ليون وبراهيم دياز من ريال مدريد وبيتير هاوج من بودو/جليمت.

وحصل ميلان في الصيف الحالي بشكل نهائي على سيمون كايير وأليكسيس ساليميكيرز ومدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش لنهاية الموسم.