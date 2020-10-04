انتهت في إسبانيا - ليفانتي (0) (2) ريال مدريد.. فوز صعب

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد - ليفانتي

يحل ريال مدريد ضيفا على ليفانتي في ملعب لا سيراميكا بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

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ق.+95 هدف ثانٍ لـ ريال مدريد بواسطة بنزيمة بعد هجمة مرتدة رائعة

ق.71 تقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم

ق.68 سيرخيو راموس يسجل هدفا رأسيا لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

ق.63 تسديدة من موراليس قائد ليفانتي في الشباك الخارجية لـ ريال مدريد

ق.60 إنقاذ خارق من كورتوا بعد تسديدة باردي التي اصطدمت بالدفاع

ق.58 تهديد خطير من إينيس باردي بتسديدة قوية لكن كورتوا يتصدى

ق.54 الفرص الحقيقية تتواصل بعرضية من بنزيمة لكن فينيسيوس يهدر الكرة في مواجهة المرمى

ق.52 فرصة أخرى خطيرة من فينيسيوس هذه المرة لكن تسديدته تمر بجوار القائم بقليل

ق.52 القائم يتصدى لتسديدة بنزيمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.36 عرضية رائعة من كاسيميرو لكن رأسية بنزيمة غير دقيقة

ق.31 رأسية نيكولا فوكتشيفيتش ترتد من عارضة ريال مدريد

ق.16 جوووول فينينسيوس جونيور يسجل هدفا رائعا بتسديدة بباطن القدم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ليفانتي الدوري الإسباني في إسبانيا
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