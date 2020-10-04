في أول مباراة بتاريخ النادي.. سيدات ريال مدريد يسقطن برباعية أمام برشلونة

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 15:27

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

فاز فريق سيدات برشلونة على مضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل برشلونة أهدافه الأربعة بواسطة باتري جيخارو في الدقيقة 18، وباريت بالخطأ في مرماها بالدقيقة 54، وليكي مارتينز في الدقيقة 66، وأخيرا أليكسيا بوتياس في الدقيقة 75.

وسجلت السويدية أسلاني هدفا لـ ريال مدريد في الدقيقة 28، ألغته حكمة اللقاء.

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المباراة هي الأولى على الإطلاق لفريق سيدات ريال مدريد بعد تأسيسه حديثا.

فيما يعد برشلونة أقوى فرق كرة القدم النسائية في إسبانيا رفقة أتليتكو مدريد، إذ تواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا لـ ماريا إسابيل "ميسا" حارسة مرمى ريال مدريد التي أنقذت فريقها الناشئ من هزيمة تاريخية ثقيلة.

ريال مدريد برشلونة
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