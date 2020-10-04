موسيماني يدخل مواجهة المقاولون لتفادي ما حدث لـ جاريدو ولاسارتي

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 12:47

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي

يدخل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مباراته الأولى مع الفريق، والأولى له في الدوري، ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من البطولة.

ويريد موسيماني تفادي ما حدث لمن شغلوا هذه المهمة من قبل، خوان كارلوس جاريدو ومارتين لاسارتي، الذين خسرا أول مباراة لهما في الدوري.

هذا ما حققه آخر 9 مدربين للأهلي في مباراتهم الأولى في الدوري.

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بيتسو موسيماني الأهلي
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