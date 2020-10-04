موسيماني يدخل مواجهة المقاولون لتفادي ما حدث لـ جاريدو ولاسارتي
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 12:47
كتب : FilGoal
يدخل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مباراته الأولى مع الفريق، والأولى له في الدوري، ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من البطولة.
ويريد موسيماني تفادي ما حدث لمن شغلوا هذه المهمة من قبل، خوان كارلوس جاريدو ومارتين لاسارتي، الذين خسرا أول مباراة لهما في الدوري.
هذا ما حققه آخر 9 مدربين للأهلي في مباراتهم الأولى في الدوري.
نرشح لكم
أخر الأخبار
داير: قانون لمسة اليد الجديد يرعب اللاعبين 45 دقيقة | أوروبا