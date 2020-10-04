حوار - ديفيد سيزا: كورونا غيرت خطط فايلر مع الأهلي.. ورفضت أوروبا من أجل القلعة الحمراء

كشف ديفيد سيزا المدرب العام السابق للأهلي في جهاز ريني فايلر، تفاصيل رحيل السويسري عن القلعة الحمراء.

وتحدث سيزا عن أسباب رحيل فايلر عن الأهلي وهل تلقى عرضا من بيراميدز أم لا، وكذلك هل سيعمل معه مرة أخرى.

وكذلك كشف موقف المدرب السويسري من حسام عاشور ورمضان صبحي وأحمد فتحي وصالح جمعة والصفقات الجديدة للفريق.

وخلال مداخلة مطولة مع قناة النهار تحدث سيزا عن الكثير من الأمور الخاصة به وبفايلر والأهلي نستعرضها معكم.

كواليس رحيل فايلر

"بالطبع حزين للرحيل عن الأهلي، قضيت سنة رائعة مع الفريق وكنت أتمنى إكمال بطولة إفريقيا مع الأهلي ولكن هذا هو حال كرة القدم وكان من الشرف لي التواجد مع القلعة الحمراء".

"تقبلت رحيلي عن الأهلي وفايلر هو كان صاحب هذا القرار بشكل فردي ولم يستشر الجهاز المعاون له".

"أسباب فايلر أمر شخصي بالنسبة له وعليكم سؤاله هو لأنها أمور شخصية خاصة به".

"حتى الآن لا أعرف ماذا يخفي لي مستقبلي مع كرة القدم وهل سأتواجد مع فايلر في محطته المقبلة أم لا".

"لا أمتلك أي عروض تدريبية في الفترة الحالية، وقبل ذلك كان لدي إحدى العروض لتولي منصب المدير الفني لأحد الفرق الأوروبية لكني رفضته للعمل مع فايلر في الأهلي".

"عملت مع فايلر في إنترلخت البلجيكي ثم تركته وعدت للعمل معه في الأهلي".

"رمضان صبحي لاعب كبير ورحيله من الأهلي هو قراره فقط وهذه هي كرة القدم".

"بالتأكيد قرار فايلر بالرحيل عن الأهلي لا يتعلق برحيل عددا من اللاعبين عن الفريق، ولكن تفشي فيروس كورونا هو الذي جعل فايلر يغير كل خططه التي كانت تتعلق باستمراره مع الأهلي".

"فايلر لم يكن لديه أي مشكلة مع صالح جمعة لكنه كان ينظر فقط إلى مصلحة الأهلي، وكان هناك لاعبين يقدمون مستوى أفضل منه مثل أفشة ووليد سليمان بالإضافة إلى عدم جاهزيته في معظم الأوقات".

موقفه من فتحي وجيرالدو ومحمد إبراهيم وصالح جمعة

"جيرالدو لم يشارك مع الأهلي من أجل تسويقه لبيعه بعد ذلك، ولكن مشاركته كانت بسبب إيقاف كهربا وإصابة حسين الشحات".

"لا أعلم إذا ما كان فايلر طلب من فتحي الاستمرار مع الأهلي بعد توقيعه لبيراميدز أم لا، وهذا أمر خاص بـ فايلر وباللاعب".

"جراحة حسين الشحات في وقت متأخر لم يكن قرار فايلر فقط ولكنه كان قرارا مشتركا بين إدارة النادي ولجنة التخطيط والجهاز الفني".

"أعددنا قائمة عن أفضل اللاعبين في مصر وخارجها وأيضا المعارين من أجل اختيار الصفقات الجديدة وكنا نتابع الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف بشكل جيد جدا".

رحيل عاشور

"حسام عاشور من عظماء الأهلي ويجب أن يقال له شكرا على كل ما قدمه مع النادي ولكن الفريق يضم لاعبين أفضل منه مثل السولية وديانج وحمدي فتحي ومن الصعب مشاركته ومن هنا بدأت الأزمة، ولكن رحيله أو اعتزاله أمر يخصه فقط مع إدارة النادي".

"الأهلي لم يعرض علي التواجد في الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".

"عرضت على فايلر عودة صالح للتدريبات بعد الكورونا وكذلك مشاركة كل اللاعبين وبعدها سمح له بذلك".

"فايلر كان يرى أن هناك مهاجمين في الأهلي أفضل من وليد أزارو مثل أجايي ومروان محسن لذلك سمح له بالرحيل على سبيل الإعارة ولا توجد أزمة بين المدرب واللاعب".

تدريب بيراميدز

"الأهلي لم يعرض علي تولي تدريب الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم، ولكن من الممكن في المستقبل أن أعود مرة أخرى لتدريب الأهلي".

"حتى الآن كل ما يقال إن فايلر سيتولى تدريب بيراميدز ليس إلا شائعات، ولم يحدث أي تواصل بين النادي والمدرب".

"أنا مدرب حر الآن وأتمنى الاستمرار في مصر والعمل مرة أخرى مع أحد الأندية المصرية".

"ميشيل يانكون سيجعل الأهلي الأفضل في حراسة المرمى في مصر".

"فايلر لم يرفض التعاقد مع كهربا وهو أحد أفضل المواهب في مصر خلال السنوات الماضية وتواجده في الأهلي إضافة للفريق".

"شريف إكرامي لم يعرض علينا تدريب بيراميدز، ولكن كرة القدم قد تشهد تغيرات كثيرة في فترة قصيرة وقد يحدث أي شيء في المستقبل".

صفقات الأهلي

"محمد إبراهيم أحد اللاعبين المميزين للغاية الذي كنا نتابعهم بشكل جيد، ولكن لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

"سيرينو لاعب مميز للغاية لكن عقده ممتد مع صندوانز ومن الصعب قدومه للأهلي، ولكن الآن الأمور تغيرت كثيرا بعد تولي موسيماني تدريب الفريق".

"يوسف بلايلي لاعب مميز جدا وسيكون إضافة لأهي فريق ولكني لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

"مصطفى شوبير حارس مميز ويتدرب بقوة مع ميشيل يانكون وأثق أنه سيصنع تاريخا كبيرا مع الأهلي في المستقبل".

"ملعب مختار التتش رائع جدا ويتم تجديده باستمرار وإصابات محمود متولي وربيعة وسعد سمير وحمدي فتحي كل منها كانت على ملعب مختلف".