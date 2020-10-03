مؤتمر مدرب بيراميدز: المقاصة جعل المباراة أصعب علينا واستمتعنا بها

يرى أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أن مصر للمقاصة جعل المباراة صعبة أمامهم رغم تحقيق الفوز.

وفاز بيراميدز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ31 للدوري المصري.

وقال أنتي تشاتشيتش عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "تسجيل هدفين في الشوط الأول ثم عودة المقاصة وتسجيلهم لهدفين في الشوط الثاني جعل المواجهة صعب وممتعة بين الفريقين".

وأضاف "المقاصة ضغط ونجح في العودة وجعل المباراة أصعب علينا لكننا قدمنا أداء قويا ونستحق تحقيق الفوز وكنا الأفضل في كل شيء، والأهم هو حصد النقاط الثلاثة لأن هدفنا هو الفوز في كل المباريات".

وأكمل "أهنئ لاعبي فريقي على الأداء والفوز رغم صعوبة أرض الملعب، والمقاصة أيضا قدم مباراة قوية".

وواصل "سأعمل على تصحيح بعض أخطاء الدفاع التي ظهرت في المباراة".

وشدد "هبوط نادي مصر لا يعني أننا سنلعب بتراخي أمامهم، بل سنخوض المواجهة من أجل الفوز ولا غيره".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لمباراة حوريا كوناكري في نصف نهائي الكونفدرالية من المبكر الحديث عنها الآن".