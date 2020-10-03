الفوز الخامس على التوالي.. خطأ قاتل من الحارس يمنح بيراميدز فوزا مثيرا أمام المقاصة

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاصة

واصل فريق بيراميدز انتصاراته في الدوري وحقق الفوز الخامس على التوالي أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ31 من المسابقة.

وارتفع رصيد بيراميدز بعد هذا الفوز إلى النقطة 60 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 40 في المركز السابع.

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الهزيمة هي الثانية على التوالي للمقاصة بعد الخسارة أمام إنبي بهدف دون رد.

وصف المباراة

تقدم بيراميدز في الدقيقة 30 عن طريق جون أنتوي بعد تمريرة من إيريك تراوري وضعته في مواجهة الشباك الخالية.

ثم أضاف محمد فاروق الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة بالقدم اليسرى لم يستطع الحارس محمود حمدي التصدي لها.

وفي بداية الشوط الثاني حصل المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد عرقلة البديل محمد مسعد من قبل تراوري.

وعاد الحكم للفيديو وأكد ركلة الجزاء.

وتقدم ميدو جابر لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف المقاصة الأول في الدقيقة 54.

لكن محمود حمدي حارس المقاصة وقع في خطأ قاتل بعدما سدد الكرة في عبد الله السعيد لترتد إلى الشباك الخالية ويسجل بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 58.

ومن ركلة حرة نفذها ميدو جابر في الدقيقة 66 وصلت الكرة إلى أحمد محسن مدافع المقاصة ليضعها في شباك المهدي سليمان حارس بيراميدز مسجلا هدف فريقه الثاني.

وحاول المقاصة تسجيل هدف التعادل لكن انتهت كل المحاولات بالفشل أمام مرمى بيراميدز.

الدوري المصري المقاصة بيراميدز جون أنتوي
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