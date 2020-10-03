انتهت في الدوري - المقاصة (2)-(3) بيراميدز
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 20:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز بيراميدز 3-2
ق 66: جوووول أحمد محسن يسجل الهدف الثاني للمقاصة
ق 58: عبد الله السعيد يسجل الهدف الثالث
ق 54: ميدو جابر يسجل هدف المقاصة الأول من ركلة جزاء
ق 52: ركلة جزاء للمقاصة بعد عرقلة محمد مسعد من تراوري
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز 2-صفر
ق 42: جوووول فاروق يضيف الثاني
ق 30: جووول أنتوي والأول لبيراميدز
ق 13: تغيير أول للمقاصة بنزول محمد توني بدلا من أحمد مرشوح
بداية المباراة