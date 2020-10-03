انتهت في الدوري - المقاصة (2)-(3) بيراميدز

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز 3-2

ق 66: جوووول أحمد محسن يسجل الهدف الثاني للمقاصة

ق 58: عبد الله السعيد يسجل الهدف الثالث

ق 54: ميدو جابر يسجل هدف المقاصة الأول من ركلة جزاء

ق 52: ركلة جزاء للمقاصة بعد عرقلة محمد مسعد من تراوري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز 2-صفر

ق 42: جوووول فاروق يضيف الثاني

ق 30: جووول أنتوي والأول لبيراميدز

ق 13: تغيير أول للمقاصة بنزول محمد توني بدلا من أحمد مرشوح

بداية المباراة

في الدوري مصر للمقاصة بيراميدز
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